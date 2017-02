Alex Goude, son mari Romain et Julien Lepers applaudissent Thomas Angelvy

Si son nom est encore inconnu du grand public, la carrière du jeune humoriste Thomas Angelvy est en tout cas sur de bons rails. Auréolé de plusieurs prix, il se produit en ce moment avec le spectacle VDT (Vie de Thomas). Lundi 27 février, il donnait un showcase à Paris en présence de plusieurs personnalités.

C'est au théâtre l'Européen, dans le 17e arrondissement de la capitale, que s'est produit Thomas Angelvy, à l'occasion d'une soirée exceptionnelle à laquelle prenaient part de nombreux professionnels du show-business. Le jeune humoriste de 23 ans, originaire de Poitiers, a pu compter sur la présence de l'animateur et nouveau venu sur les planches Julien Lepers, lequel est brièvement monté sur scène à ses côtés avec ses fameuses fiches de Questions pour un champion, le comédien Zinedine Soualem, l'animateur Stéphane Jobert, mais aussi Alex Goude et son mari Romain ou le combattant de MMA devenu comédien, Sylvain Potard, qui avait fait le buzz en raison de ses attributs dans le calendrier des Dieux du Stade.

Heureux et fier de sa prestation, Thomas Angelvy n'a pas caché sa joie sur Instagram. "C'était dingue ! Merci à ce public de folie et tous les amis, professionnels et artistes qui ont contribué à faire de cette soirée une soirée inoubliable ! #MerciATousDuFondDuCoeur #Dream #VDT", a-t-il écrit. Le jeune humoriste commence doucement à se faire une place après avoir reçu le prix du public au festival Les Hilairantes en 2014 et le coup de coeur ainsi que le prix du public au festival Top In Humour en 2015. Certains habitués des salles de spectacle l'ont aussi peut-être vu au Jamel Comedy Club.