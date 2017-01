Malika Ménard et Ycare à la même soirée : Le jeu de cache-cache continue ?

S'agissant de Bonjour ivresse, la pièce comique accueille une nouvelle recrue pour sa septième saison en la personne de Princesse Erika. La comédienne que l'on a vue sur TF1 dans Camping Paradis et sur scène dans Les Monologues du vagin rejoint donc Emmanuelle Boidron (Navarro), Franck Le Hen et Sylvain Potard (Dieu du Stade) en alternance avec Kevin Miranda du mardi au samedi 21h (plus 17h le samedi).

L'histoire : Benoit retrouve dans son coffre à jouets une liste de choses qu'il s'était promis de faire avant ses 30 ans... problème : il a 30 ans DEMAIN !!! Entre sa soeur coincée, sa meilleure amie alcoolique mondaine assumée et un invité surprise, il va passer une soirée d'anniversaire explosive et pleine d'ivresse au milieu de ses secrets et souvenirs d'adolescent. Juste une mise au point pour pouvoir enfin grandir ? Une comédie décomplexée, aux répliques assassines et au rythme survolté ! Avec la participation vocale de Chantal Lauby.

Olivia Maunoury