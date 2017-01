Malika Ménard et Ycare partagent les mêmes voyages et bien plus ?

Malika Ménard et Ycare se la jouent un peu à la Shy'm et Benoît Paire. Des énigmes, des jeux de mots, des parties de cache-cache qui intriguent au début puis se transforment en aveu. L'aveu d'un rapprochement de plus en plus probable.

Les routes de l'ex-Miss France (2010) et du chanteur révélé dans Nouvelle Star en 2008 ne cessent de se croiser depuis plusieurs semaines. Si l'on a pu croire à un hasard lorsqu'ils se sont tous les deux offert une escapade de quelques jours à Rome il y a un mois, postant exactement la même photo de l'incontournable fontaine de Trevi sur leur page Instagram, leur voyage actuel au Sénégal nous guide encore un peu sur la piste d'une nouvelle relation. Né à Dakar, Ycare se rend régulièrement dans le pays de son coeur qu'il semble avoir voulu faire découvrir à Malika.

Et les multiples clichés mystérieux d'une jeune femme à la longue chevelure, comme celle de Malika Ménard, postés par Ycare sur les réseaux sociaux appuient un peu plus encore cette théorie d'un amour né tout récemment.