TPMP, le salaire des chroniqueurs: Combien ils touchent, qui est le mieux payé ?

Dans Le Show de luxe de Voltage mercredi 27 février 2019, des infos croustillantes ont été dévoilées concernant l'émission Touche pas à mon poste (C8) présentée par Cyril Hanouna. Lionel Stan, qui n'est autre le directeur de la maison de production H2O, a fait des révélations sur les salaires des chroniqueurs.

Comme cela avait déjà été révélé par le passé, tous les intervenants ne touchent pas le même salaire. Et les différences sont assez grandes. "En fonction des notoriétés, de l'ancienneté", certains peuvent toucher 300 euros, d'autres jusqu'à 1500 euros ! Et le directeur a précisé que Benjamin Castaldi "fait partie des salaires les plus élevés".

Lors de l'interview, il a été également déclaré qu'Isabelle Morini-Bosc et Valérie Bénaïm font partie des chroniqueurs les plus populaires.

Cyril Hanouna ose l'humour avec le CSA

L'émission, qui attire toujours autant le public, va bientôt fêter ses dix ans et Cyril Hanouna ne cesse de faire rire ses Fanzouzes avec des séquences souvent décalées. D'ailleurs, mercredi 27 février, il en a dévoilé une qui fait beaucoup parler. Sur l'air de la chanson Les Yeux de la mama de Kenji Girac, le trublion de C8 est revenu sur ses différends avec le CSA. "Oh mon dieu rendez-les moi, les millions du CSA ! Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la photo de Schrameck. Il m'a pas lâché une seconde, il veut même ma table de ping-pong", a chanté l'animateur avant de demander, avec humour, de rendre les trois millions d'euros d'amende que le CSA avait demandés à l'émission pour le canular jugé homophobe en juillet 2017. Pour rappel, suite à ce canular, Le Refuge – association qui offre un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical, psychologique et juridique aux jeunes garçons et filles majeurs, victimes d'homophobie et de transphobie, y compris dans le cadre de leur propre cellule familiale – avait déclaré, par l'intermédiaire de son président Nicolas Noguier, qu'un jeune homosexuel piégé par l'animateur les avait contactés en larmes. Finalement, l'association avait révélé n'avoir reçu aucun appel de détresse.