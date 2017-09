TPMP - Meryem Benoua lynchée : La chroniqueuse répond aux critiques !

Après avoir buzzé dans C'est mon choix (Chérie 25) avec sa phrase désormais culte "Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ?", Meryem Benoua a fait son grand retour à l'antenne. En effet, la jeune femme de 24 ans a intégré la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), mardi 19 septembre. Face aux nombreuses critiques des téléspectateurs sur les réseaux sociaux, Meryem Benoua répond dans les colonnes de L'Express.

"On ne peut pas plaire à tout le monde, lâche-t-elle d'emblée. Je pense que ceux qui me critiquent auraient été les premiers à saisir l'occasion de venir dans TPMP si elle s'était présentée. Qu'ils viennent me parler, peut-être que je ne suis pas si inintéressante que ça !"

Puis, Meryem Benoua s'exprime sur sa pique lancée à Cyril Hanouna sur le plateau de C8. "On va rester sur des vannes merdiques comme ça tout le long ?", s'était pour rappel interrogée la jeune femme après une blague de l'animateur. Des propos qui n'ont pas plu aux fans de TPMP...

Je ne suis pas contente de ma prestation

"Je vois aussi beaucoup d'articles disant que j'ai 'clashé' Cyril Hanouna et que je lui aurais manqué de respect, c'est évidemment faux. J'ai fait une vanne, on en a ri, et tout va bien entre nous", précise celle qui a déposé sa réplique culte à l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Sur les réseaux sociaux, Meryem Benoua avait été qualifiée de "méprisante" ou "insolente". Mais la jeune femme a par ailleurs conquis une partie du public. En effet, plusieurs internautes l'ont trouvée "drôle", "pétillante", et "fraîche" pour sa première dans Touche pas à mon poste. De son côté, la starlette confie à nos confrères "ne pas être vraiment contente de [sa] prestation"...