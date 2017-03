TPMP, rassrah 2 – Benjamin Castaldi piège son père : Son coming-out hilarant !

Jeudi 30 mars, Cyril Hanouna a offert un moment de franche rigolade aux téléspectateurs de C8 avec la deuxième édition de TPMP ! La grande rassrah. Si de nombreuses séquences ont ravi les fanzouzes (Stéphane Bern pris en otage, Jarry au restaurant, Cyril Hanouna au KFC...), c'est incontestablement la séquence avec la famille Castaldi qui a fait le plus rire !

Le pitch est simple : Benjamin Castaldi (47 ans) a fait croire à son père Jean-Pierre Castaldi (72 ans) qu'il allait quitter sa femme Aurore Aleman (il l'a épousée l'été dernier !) afin de se mettre en couple avec Matthieu Delormeau, son ami de longue date qu'il a déjà hébergé chez lui de nombreux mois par le passé. Là où la caméra cachée est montée en puissance, c'est quand Aurore en personne – une complice en or ! – est arrivée dans l'appartement de Benji afin de faire un véritable scandale...

Cette "rassrah" a également permis aux téléspectateurs de C8 d'apprendre en direct de la bouche de Jean-Pierre Castaldi que son fils chéri et sa belle Aurore réfléchissaient actuellement à la possibilité d'avoir un bébé. Une révélation inattendue qui a provoqué l'agacement de Benjamin Castaldi et l'hilarité de Cyril Hanouna et des chroniqueurs de TPMP !

Côté audiences, TPMP ! La grande rassrah 2 a rassemblé 1,45 million de téléspectateurs, soit 7,2% du public présent devant son écran et 14,7% des femmes responsables des achats. Un score à peu près équivalent au premier numéro diffusé le 3 novembre dernier !

Découvrez la "rassrah" des Castaldi dès à présent dans notre player !