Un mannequin blessé par balle : La jeune maman dans un état critique

La prolifération des armes aux États-Unis fait chaque jour de nouvelles victimes ! Un mannequin en a rejoint la liste : la jeune femme, une ex-candidate de l'émission America's Next Top Model, est dans un état critique.

Le drame s'est déroulé ce dimanche 26 mars dans la ville de Houston, au Texas. Un homme en voiture est entré dans une résidence, il est descendu de son véhicule et a ouvert le feu avec un fusil d'assault sur un groupe. Ses dix-huit tirs ont touché six personnes, dont Brandy Rusher, ses frères Isaiah et Wayne Rusher, et son compagnon Christopher Beatty. Ces deux derniers sont morts.

En 2005, Brandy Rusher a participé à la saison 4 d'America's Next Top Model présentée par Tyra Banks. Elle avait été éliminée au quatrième épisode et a fini 12e sur 14.

Brandy exerce depuis le métier de coiffeuse. L'ancien mannequin a un fils, Cohen.