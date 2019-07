Un si grand soleil : Une candidate de The Voice rejoint le casting

La France a fait sa connaissance en 2013 dans la 2e édition de The Voice sur TF1, Aurore Delplace a fait du chemin depuis.

À en croire son compte Instagram où elle partage ses aventures avec quelques milliers d'abonnés, la jolie chanteuse belge de 31 ans – qui est aussi comédienne – a récemment décroché un rôle dans la série Un si grand soleil sur France 2. Ravie de participer à cette aventure, Aurore n'a pas manqué de partager quelques clichés en direct des coulisses du tournage qui se déroule actuellement non loin de Montpellier, à La Grande Motte, dans l'Hérault. Qu'elle prenne la pose seule en bord de mer ou entourée d'un staff entre deux prises, la jolie blonde a bien entendu attiré des centaines de like.

Depuis son passage dans l'émission The Voice 2, Aurore Delplace – qui faisait partie de la team Bertignac avant d'être éliminée durant les live – a participé aux comédies musicales Salut les copains de Pascal Forneri, Robin des Bois de Lionel Florence et Patrice Guirao, Love Circus d'Agnès Boury et Stéphane Laporte et enfin Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison-Rouge de Didier Barbelivien. À la télévision, on a pu la voir dans Joséphine, ange gardien en 2015, K3 et 2015 et Section de recherches en 2016.

Côté audiences, la série Un si grand soleil diffusée tous les soirs à 20h45 continue d'enregistrer de bons scores dix mois après son lancement sur France 2. La semaine dernière, elle a enregistré une moyenne de 3 200 000 téléspectateurs pour 15% de part d'audience. Un joli succès.