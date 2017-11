Valérie Trierweiler, méconnaissable, se déguise pour une soirée entre amis

Très amusés par ce look inattendu, ses followers ont été nombreux à la complimenter. "Preuve irréfutable que quand on est jolie, on peut tout se permettre !", a écrit un internaute. "Passer incognito n est pas facile avec un si jolie sourire", a écrit un second. "Eminem version feminem", a glissé une troisième personne.

Cette amusante photo a vraisemblablement été prise à Trouville, si l'on s'en fie au compte Instagram de Valérie Trierweiler. Samedi 4 novembre, la journaliste de Paris Match était effectivement en Normandie pour assister au salon du livre Trouville-sur-Livres pour présenter et signer des copies de son dernier ouvrage, Le secret d'Adèle (éditions Les Arènes, sorti en mai dernier).