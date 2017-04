Valérie Trierweiler : Un nouveau livre en préparation...

Relativement discrète depuis plusieurs mois, y compris pendant la campagne électorale, l'ancienne première dame Valérie Trierweiler était sans doute occupée à écrire. En effet, trois ans après son best seller incendiaire Merci pour ce moment, elle revient en librairies...

C'est le magazine Gala qui affirme que Valérie Trierweiler s'apprête à publier prochainement un nouveau livre. Mais, cette fois, François Hollande peut souffler puisqu'il ne s'agira pas de politique et encore moins de confidences intimes... L'ouvrage, qui devrait s'intituler Le secret d'Adèle, est un roman attendu pour le mois de mai, toujours aux éditions Les Arènes. Selon les informations de nos confrères, la journaliste de Paris Match s'est "intéressée à l'histoire d'amour qui a uni le peintre Gustav Klimt et Adèle Bloch-Bauer". La muse de l'artiste figure d'ailleurs sur le tableau Le Baiser, exposé à New York et qui était au coeur du film La femme au tableau.

Alors que son précédent livre, dont l'adaptation ciné n'aura finalement pas lieu, s'était vendu à plus de 600 000 exemplaires (lui rapportant un très joli pactole), Valérie Trierweiler va-t-elle réussi à reproduire cet exploit ?

Thomas Montet