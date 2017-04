Valérie Trierweiler : "Jour particulier, jour de vote" pour l'ex-première dame

Dimanche 23 avril, Valérie Trierweiler s'est rendue aux urnes à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, pour laquelle son ex-compagnon François Hollande n'était finalement pas candidat. L'ancienne première dame avait toutefois la tête ailleurs, puisque c'était un jour spécial pour son fils Léonard...

Comme Valérie Trierweiler l'a écrit sur son compte Twitter, Léonard, étudiant de la prestigieuse école de cuisine Ferrandi, fêtait son anniversaire. "Jour particulier, jour de vote, jour anniversaire de @trierweiler3 #20ans #HappyBirthday mon Léonard #plusbelagedelavie", a-t-elle commenté. Un moment de bonheur bien loin de toute préoccupation politique même si on ne doute pas que la journaliste de Paris Match a suivi avec attention l'annonce des résultats. Contrairement à François Hollande qui a vu, seul dans son bureau, s'afficher les visages d'Emmanuel Macron (En marche !) et de Marine Le Pen (Front national), on imagine que l'ex-première dame était, pour sa part, auprès de siens.