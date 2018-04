Verne Troyer a-t-il tenté de se suicider ? Mini-moi d'Austin Powers hospitalisé

Bis repetita pour Verne Troyer. Un an jour pour jour après une hospitalisation de deux semaines dans un établissement, de la San Fernando Valley, l'acteur américain, qui est selon le Guinness des records le plus petit comédien professionnel connu du haut de ses 81 centimètres, a été à nouveau hospitalisé d'urgence.

Selon TMZ, le comédien âgé de 49 ans a été admis suite à un empoisonnement par alcool. Lundi 2 avril au soir, un de ses proches amis a donné l'alerte et contraint la police à se rendre au domicile de la star. Dans son appel, cet ami décrivait Verne Troyer comme "très affecté, ivre et suicidaire". Le site américain précise qu'au domicile du comédien notamment connu pour son rôle de Mini-moi dans Austin Powers, police et ambulanciers ont récupéré Troyer dans un mauvais état, évoquant un possible empoisonnement par l'alcool.

Verne Troyer a-t-il tenté de se mettre fin à ses jours ? Cela fait des années qu'il lutte contre son addiction à l'alcool. Selon ses propres mots, il a confié avoir le désir d'en finir avec ce mal et d'entrer dans un centre de désintoxication. "Comme vous le savez, je me suis battu contre une addiction à l'alcool par le passé et bien que ce ne soit pas toujours un combat facile, je suis décidé à le poursuivre jour après jour, avait commenté le célèbre comédien en avril 2017. Je reçois des traitement depuis la semaine dernière et dans la semaine, je vais, de mon propre chef, entrer dans un centre de traitement, afin de continuer à recevoir l'aide dont j'ai besoin. Je veux remercier chacun de ceux qui m'ont joint avec leurs messages de soutien, ça représente beaucoup pour moi. Avec votre soutien, je vais y arriver."

Mais apparemment, le combat est encore plus âpre et long que Troyer ne l'avait imaginé. Sur Instagram, les proches de l'acteur ont voulu jouer la transparence dans un message posté le 3 avril. "Nous vous demandons de penser et de prier pour Verne. Il reçoit les meilleurs soins et se repose. Nous apprécions le soutien de sa famille, ses amis et ses fans à travers le monde. Nous vous tiendrons au courant", est-il écrit.