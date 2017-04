Verne Troyer (Mini-moi dans Austin Powers) hospitalisé : "Je me bats..."

Verne Troyer lutte toujours contre son pire démon, l'alcool. L'acteur américain, qui est selon le Guinness des records le plus petit acteur professionnel connu du haut de ses 81 centimètres, a été hospitalisé pendant deux semaines, conséquence de son alcoolisme. Dans un communiqué transmis à quelques médias américains, Verne Troyer a réagi suite à son hospitalisation dans un hôpital de la San Fernando Valley.

Le comédien âgé de 48 ans lutte depuis des années contre son addiction à l'alcool. Selon ses propres mots, il a confié avoir le désir d'en finir avec ce mal et va entrer dans un centre de désintoxication. "Comme vous le savez, je me suis battu contre une addiction à l'alcool par le passé et bien que ce ne soit pas toujours un combat facile, je suis décidé à le poursuivre jour après jour, a commenté le célèbre comédien. Je reçois des traitement depuis la semaine dernière et dans la semaine, je vais, de mon propre chef, entrer dans un centre de traitement, afin de continuer à recevoir l'aide dont j'ai besoin. Je veux remercier chacun de ceux qui m'ont joint avec leurs messages de soutien, ça représente beaucoup pour moi. Avec votre soutien, je vais y arriver."

Verne Troyer, qui avait été propulsé star après le deuxième opus d'Austin Powers, L'Espion qui m'a tirée – dans lequel il incarnait le fameux Mini-Moi – avait été hospitalisé il y a deux ans après une crise respiratoire en pleine séance d'autographes. En 2002, le comédien également vu dans Harry Potter à l'école des sorciers et L'Imaginarium du docteur Parnassus (son dernier film au cinéma) avait frôlé la mort après une intoxication encore due à l'alcool. Il avait enchaîné les rehabs pour tenter de se sortir de cette terrible addiction.