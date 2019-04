Veronika Loubry s'offre une virée à Miami avec sa fille Thylane Blondeau

Confortablement habillée en t-shirt Anine Bing, mini-short blanc et sandales, Veronika Loubry a tenu à partager son look du jour avec ses plus de 85 000 followers et les internautes fans de mode. Côté look, sa fille égérie de L'Oréal Paris portait un pull à capuche blanc Eleven Paris et des baskets Nike Air Force 1.

Avant de poser ses valises en Floride, Véronika Loubry s'était envolée une première fois pour les Bahamas, avec son compagnon et son fils Ayrton, le petit frère de Thylane (tous les deux sont nés du mariage de Véronika Loubry et Patrick Blondeau). Là encore, elle avait permis aux internautes de suivre ses aventures et de découvrir l'île paradisiaque.