Véronique Genest amincie : Envolés les kilos !

Figure incontournable du petit écran, Véronique Genest s'est longtemps invitée chez les téléspectateurs en tant qu'héroïne de Julie Lescaut, une série policière qui a régné plus de vingt ans sur TF1. Depuis l'arrêt de la fiction en 2014, la comédienne n'a jamais retrouvé un tel succès mais, cette semaine, elle a fait un retour très remarqué sur la Toile.

En effet, en vacances en Corse, Véronique s'est affichée plus radieuse que jamais et surtout très amincie. Visiblement fière de sa nouvelle silhouette, la rouquine de 62 ans se dévoile ainsi sans complexe à coups de selfies et autres poses tout en longueur pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Voilà plusieurs années que Véronique Genest fait le yo-yo avec son poids. En 2008, elle sortait un ouvrage intitulé 46/38 Guerre et poids marquant le début de sa lutte contre les kilos en trop. Après cela, elle avait réussi à se débarrasser de 15 kilos avant d'en reprendre une vingtaine en 2014. Espérons qu'elle aura enfin cette fois-ci trouvé l'équilibre qu'elle cherchait.