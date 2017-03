Véronique Sanson a failli faire tuer son ex-mari : "Et c'est pas cher !"

Samedi 4 mars, de passage sur le plateau de l'émission On n'est pas couché (France 2), Véronique Sanson s'est souvenue de ce jour où elle a failli engager un tueur à gages pour éliminer son ex-mari Stephen Stills, père de son fils Christopher (42 ans). "Et c'est pas cher ! Pour les femmes par contre, c'est plus cher. Beaucoup plus cher", a-t-elle déclaré face à Laurent Ruquier et Vanessa Burggraf.

Dans les années 1970, la chanteuse en promotion pour son dernier album Dignes, Dingues, Dong a vécu aux États-Unis. Une période compliquée puisqu'elle entretenait des rapports conflictuels avec celui qu'elle a épousé en 1973 et dont elle a divorcé en 1979. Elle avait alors demandé à son trompettiste Steve Madaio s'il existait vraiment des tueurs à gages. "Bien sûr, moi j'en cherche un pour ma femme et c'est 15 000 dollars mais toi, tu vas en avoir pour 8000 ou 9000", lui a-t-il alors répondu.

Bien que tout cela fut "sérieux, très sérieux même" comme l'a précisé l'interprète du titre Maudit, elle a finalement renoncé, non pas par souci d'économie mais par peur ! "Je ne me suis pas dit une minute que c'était quand même le père de mon fils, non. C'est la peur bien sûr, ce n'est pas le prix", a-t-elle ajouté.

Qu'on se rassure, Véronique Sanson et le chanteur des Crosby, Stills & Nash entretiennent aujourd'hui de bons rapports. La chanteuse âgée de 67 ans lui a même envoyé un e-mail pour son anniversaire, s'étonnant qu'il soit parvenu à passer le cap des 70 ans. "Je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il y était arrivé quand même après tout ce qu'on a fait, lui comme moi [leur mode de vie était très festif, NDLR]. C'était destructeur, inévitable bien sûr, mais il est toujours là. C'est pas croyable", a-t-elle conclu.

Véronique Sanson se produira concert à la Salle Pleyel du 3 novembre au 2 décembre 2017 puis à l'Olympia les 15-16-17 et 21-22-23 décembre prochain.

