Véronique Sanson : "L'alcool, cette horreur... J'ai cru que j'allais la perdre"

Pendant longtemps, Véronique Sanson a souffert d'alcoolisme, au point qu'à un moment donné, ses proches ont vraiment craint le pire pour elle. La soeur de la chanteuse, Violaine, s'épanche dans les pages de Gala pour sa rubrique Un air de famille.

Depuis toute petite, Violaine confesse avoir protégé et aimé sa soeur comme une seconde mère. Ainsi, à chaque coup dur, elle se faisait un véritable sang d'encre pour Véronique avant de se rendre compte qu'elle était plus solide qu'elle ne le pensait... "Comme quand elle a eu ses problèmes avec l'alcool, cette horreur. J'ai vraiment cru que j'allais la perdre et, comme d'habitude, au moment où elle était je pense au bout du rouleau, qu'un fil ténu la retenait encore à la vie, elle a donné un grand coup de pied. Et a refait surface", confie-t-elle à Gala. Son autre angoisse, elle l'a doit à la fuite de sa soeur aux États-Unis, pour suivre Stephen Stills, le père de son fils. "J'ai passé deux nuits chez Michel Berger à appeler les morgues et les hôpitaux !", se souvient-elle.

Violaine, que sa soeur Véronique Sanson qualifie "d'incroyable drôle" et qu'il est tout ce qui lui reste depuis la mort de leurs parents, est aussi devenue sa manageuse. En effet, elle relate que dans les années 2000, elle a découvert que la chanteuse se faisait financièrement arnaquer et elle a décidé d'agir. "Il fallait arrêter le pillage", dit-elle. Consciente qu'on a donné à sa soeur aînée la "responsabilité bien trop lourde" de veiller sur elle, la chanteuse s'en émeut et constate qu'elle accomplit aujourd'hui encore sa tâche...

Thomas Montet

Gala en kiosques le 20 septembre 2017