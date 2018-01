Very Bad Trip : Huit ans après, le bébé Taylor a bien changé...

En 2009 sortait la comédie culte Very Bad Trip, avec Bradley Cooper et Zach Galifianakis entre autres. Parmi les détails hilarants et mémorables de cette intrigue rocambolesque, le fameux bébé Tyler alias Carlos, interprété par Grant Holmquist, dont hérite le personnage maladroit d'Alan (Zach Galifianakis). Dans le premier opus, le nouveau-né était joué principalement par le petit Grant, ainsi que par sa soeur jumelle Avery. Six autres bébés sont également apparus dans différents plans.

Huit ans après, on peut dire que bébé Taylor a bien grandi. On avait eu le plaisir de le retrouver dans Very Bad Trip 3, en 2013. Mais que devient-il aujourd'hui ? À en croire sa fiche IMDB, Grant Holmquist a pour l'heure mis sa carrière d'acteur entre parenthèses pour se concentrer sur l'école, comme n'importe quel enfant de son âge. Mais sa mère l'utilise parfois comme modèle pour ses photos. En effet, Carrie Holmquist est photographe, spécialisée dans les portraits d'enfants, de bébés, familles, maternités et encore grands événements.

En fouillant sur son site, on peut tomber sur des photos de famille où elle prend cette fois-ci la pose avec son mari et leurs deux enfants, Avery et Grant. Sur son compte Instagram, elle a publié un tendre cliché de sa jolie famille, le 12 décembre dernier... Et effectivement, le petit Grant a bien changé !