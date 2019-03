Victor (Koh-Lanta) éliminé : la vérité sur ses larmes lors du conseil

Dans Koh-Lanta, la guerre des chefs, Victor a fait les frais d'une stratégie de ses camarades de l'équipe rouge. Ce jeune moniteur de parachutisme a été éliminé à l'issue du conseil. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, il se confie sur son aventure et explique pourquoi il a fondu en larmes avant le verdict.

"Quand on arrive au conseil, j'ai une petite présomption sur l'issue qui va m'être défavorable", lance Victor. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il a craqué : "Si j'ai fondu en larmes, c'est parce que ça m'a rappelé des choses de ma vie, notamment professionnelle, où – alors que je suis 'celui qui en fait le plus', en tout cas, c'est le sentiment que j'ai – parce que mon caractère, parce que mes affinités, je finis quand même par être évincé." Une situation qu'il trouve d'ailleurs "particulièrement injuste".

Pour lui, Cyril, Maud, Alexandre et Chloé n'ont pas voté dans l'intérêt de l'équipe. "Pour moi, il n'y avait pas de débat au sein de notre équipe. Ça devait être Chloé qui sortait au premier conseil. Je ne me suis même pas posé la question. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a dupé aussi facilement", lance Victor qui estime que sa camarade est l'élément le plus faible du groupe. D'ailleurs, jusqu'au bout, ce Strasbourgeois avait espoir que Cyril, Maud ou Alexandre revienne sur leur choix. "J'ai été naïf et j'ai pensé qu'au moins un des trois alliés de Chloé allait finalement favoriser l'équipe rouge, plutôt que son clan propre", poursuit-il.

Mais c'est sans rancune que Victor quitte l'aventure. "Je me suis dit que je n'avais aucun regret à avoir, parce que j'ai vu les choses telles qu'elles me sont venues en tête. J'étais sans filtre, conclut-il. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir eu un quatrième allié au sein de cette équipe rouge."

