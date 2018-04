Victoria de Suède en larmes, un an après l'attentat au camion-bélier à Stockholm

Un an après, la douleur est toujours aussi vive, et les larmes discrètes mais irrépressibles de la princesse Victoria de Suède en témoignent : samedi 7 avril 2018, l'héritière du trône suédois a craqué lors d'un concert en hommage aux victimes de l'attentat au camion-bélier perpétré un an plus tôt jour pour jour dans Drottninggatan.

Ce jour-là, en plein après-midi, un camion avait semé la terreur et la mort dans la "rue de la reine", artère piétonne très populaire du centre-ville de Stockholm. Volé par un Ouzbek de 39 ans, Rakhmat Akilov, le véhicule lancé à 100 km/h avait fauché cinq vies – trois Suédoises (deux sexagénaires et une écolière de 11 ans), une Belge de 31 ans et un Anglais expatrié de 41 ans, cadre du groupe Spotify). L'attentat avait par ailleurs fait 14 blessés.

Un an plus tard, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède assistaient dans la matinée du 7 avril 2018 à un service religieux commémoratif en l'église Adolf Fredriks, voisine de la Drottninggatan. À l'issue de la cérémonie organisée par la Ville et célébrée par Antje Jackelen, archevêque d'Uppsala et primat de l'Église de Suède, le couple royal a longuement salué les secouristes et bénévoles qui avaient oeuvré sur le site de la tragédie, conviés à cet hommage.

Ils étaient également nombreux, dans l'après-midi, au concert commémoratif auquel la princesse Victoria et le prince Daniel ont tenu à assister dans le parc du Kungsträdgården (le "jardin du roi"). Le matin, le couple héritier s'était au préalable rendu sur les lieux du drame et, bouleversée, la fille aînée du souverain suédois n'a pu, comme nombre de ses compatriotes présents dans le public du concert, retenir ses larmes, comme les photographes de presse ont pu l'immortaliser. Une émotion que peu sont parvenus à maîtriser en particulier lorsque la chanteuse Sanna Nielsen a repris Himlen är oskyldigt blå du défunt Ted Gärdestad ou quand Lars Winnerbäck a chanté Granit och morän...

Navrante coïncidence, on apprenait quasi simultanément à cette commémoration organisée à Stockholm qu'un déséquilibré sans lien avec une quelconque organisation terroriste avait foncé dans la foule au volant d'une camionnette dans la ville allemande de Münster, faisant deux morts et une trentaine de blessés.