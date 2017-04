Attentat à Stockholm : La famille royale de Suède rend hommage aux victimes

Trois jours après le terrible attentat qui a frappé la ville de Stockholm, où un camion bélier a percuté plusieurs piétons dans la rue piétonne Drottninggatan, le pays a observé une minute de silence ce lundi 10 avril pour rendre hommage aux victimes. Le principal suspect, un Ouzbek affichant des "sympathies" jihadistes selon l'AFP, a blessé une dizaine de personnes et a fait quatre morts - deux Suédoises, un Britannique et une Belge. Placé en garde à vue, il devait être inculpé et écroué au plus tard mardi. L'enquête pourrait prendre "un an", a prévenu lundi le directeur de la police nationale, Dan Eliasson.

Habillée de noir, la famille royale de Suède s'est rendue sur les lieux du drame pour assister à une cérémonie solennelle, qui s'est tenue sous une pluie glaciale dans le parc de l'Hôtel de Ville en présence du gouvernement, du Parlement et du corps diplomatique. Le roi Carl XVI Gustaf, son épouse la reine Silvia, la princesse héritière Victoria et son époux le prince Daniel étaient tous présents. Très émus, les membres de la famille royale ont pris quelques instants pour saluer et remercier les services de secours et les services de sécurité après la minute de silence.

Le prince Carl Philip et son épouse, la princesse Sofia de Suède, étaient également présents. Le 23 mars dernier, le couple avait annoncé qu'il attendait son second enfant, six mois seulement après la naissance de son premier enfant, le prince Alexander.

A Londres où elle réside depuis 2015 avec son mari Christopher O'Neill et leurs deux enfants, la princesse Madeleine de Suède s'était de son côté exprimée sur Facebook pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. "Mes pensées sont tournées vers ma ville bien-aimée Stockholm, les personnes affectées et leurs familles", avait-elle écrit le 7 avril. "En hommage aux victimes, je respecterai aujourd'hui la minute de silence. Nous pouvons tous être présents à travers la pensée et les prières...", a-t-elle ajouté ce 10 avril.