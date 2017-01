Victoria et David Beckham : Le couple star a renouvelé ses voeux de mariage

C'est un couple de stars plus amoureux que jamais qui a renouvelé ses voeux. Comme vient de le révéler David Beckham lors d'une interview adressée à la BBC, il a redit "oui" à celle qui partage sa vie depuis près de deux décennies, Victoria Beckham. Les tourtereaux s'étaient initialement mariés en 1999 dans un château en Irlande après deux ans de relation.

"Nous avions fait les choses en grand pour notre premier mariage. Nous avons depuis renouvelé nos voeux et c'était beaucoup plus intime. Il y avait environ six personnes dans la maison", a déclaré l'ancienne vedette du ballon rond. Avec l'ex-Spice Girl, Becks est parent de quatre enfants : Brooklyn (17 ans), Romeo (14 ans), Cruz (1 ans) et Harper (5 ans).

Sans divulguer la date de ses secondes noces, le sportif de 41 ans a toutefois accepté de livrer le secret de la longévité de leur couple. "Bien sûr que l'on fait des erreurs au cours des années, nous savons tous que le mariage peut parfois être difficile, mais il est nécessaire d'y travailler... À chaque fois que nous avons traversé des périodes délicates, nous en avons parlé car nous nous connaissons mieux que quiconque", a-t-il ajouté. Au cours de leurs presque dix-huit années de romance, Victoria et David Beckham ont notamment dû faire face à de nombreuses rumeurs d'adultère et de divorce mais ils ont toujours affiché un front uni.