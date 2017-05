Victoria's Secret : Deux youtubeuses testent l'infernal régime des bombes

Izabel Goulart, Adriana Lima, Stella Maxwell ou encore Alessandra Ambrosio... Les Anges de la marque Victoria's Secret font rêver toutes les femmes de la planète avec leurs silhouettes irréprochables et sculpturales. Une apparente perfection qui a fait le succès de la célèbre marque de lingerie, dont le défilé annuel est l'un des shows les plus attendus du monde de la mode. Mais à quel prix ? Les tops n'ont jamais caché s'entraîner dur et suivre un régime strict pour satisfaire à l'image de la marque, quitte à mettre leur santé en danger.

C'est en tout cas ce qu'affirment deux jeunes youtubeuses qui ont essayé de suivre le régime des bombes pendant quatre jours. Souvenez-vous, il y a six ans lors d'une interview pour The Telegraph, Adriana Lima avait expliqué que, neuf jours avant le défilé, elle ne s'alimentait plus que de milk-shake protéiné, composé de trois à quatre litres d'eau par jour mélangé à des oeufs en poudre. Douze heures avant le show, la bombe ne consomme plus rien, même pas d'eau, pour sécher au maximum...

"Comment peut-on survivre comme ça pendant neuf jours ?", s'est inquiétée une des jeunes femmes qui ont tenté la folle expérience. Les deux premiers jours de leur défi, elles s'en sont tenues à un régime strict mais sain : un petit-déjeuner copieux composé d'oeufs, d'une orange, d'un yoghourt et de muesli, un déjeuner léger composé par exemple d'une salade avec du poulet et un dîner sain comme du brocoli avec du poulet.

En mode survie...

A côté de ça, et comme les Anges de la griffe, les filles se sont entraînées deux fois par jour. "C'était complètement gérable", assure l'une d'elles, bien qu'elles aient toutes les deux trouvé ça "chiant" de manger si sainement et ont regretté de ne pouvoir grignoter du chocolat ou dévorer de la glace devant leur télé le soir. En revanche, la seconde partie du challenge était nettement moins drôle : elles ont passé deux jours à ne manger que liquide.

"Je suis fatiguée, très fatiguée. J'en ai assez de boire ma nourriture et je ne supporte plus le goût ni l'odeur du milk-shake protéiné. Il me faut un self-control de malade pour me rappeler que je ne passe pas une journée complètement pourrie et que c'est c'est seulement parce que je meurs de faim", s'est plainte l'une, tandis que l'autre avait carrément "mal au ventre et vomi la nuit". "Franchement, c'est très dur... Ça en devient de la survie", ont-elles tristement conclu à la fin de la vidéo, ajoutant qu'elles ne "recommanderaient même pas ce régime à leur pire ennemi(e)". Les nutritionnistes non plus.

Coline Chavaroche