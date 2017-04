Victoria's Secret : Les Anges Lais et Martha s'exercent avant l'été !

Cet été encore, les côtes méditerranéennes, les Caraïbes, Miami et Los Angeles se disputeront le titre de destination de vacances préférée des stars. Lais Ribeiro et Martha Hunt ont fait leur choix en s'envolant pour la Floride. Problème : les bombes de Victoria's Secret ne se prélassent pas à la plage, elles y travaillent !

À lire aussi Lais Ribeiro : Le nouvel Ange ultrasexy de Victoria's Secret

Et ce n'est en bikini, mais habillées de tenues de sport que Lais et Martha partent au boulot ! Les Anges de 26 et 27 ans ont enfilé leur uniforme ce mercredi 26 avril, à l'occasion d'une séance photo pour la ligne de vêtements Victoria Sport de Victoria's Secret. Elles ont enchaîné les poses sur la plage de Miami, lieu de shooting choisi par la célèbre enseigne américaine.

Le top model Doutzen Kroes et sa petite famille, le mannequin Karrueche Tran ou encore Lourdes Leon (fille de Madonna) ont récemment été aperçus à Miami Beach. Lais et Martha rejoignent cette prestigieuse liste de touristes de passage.

Avant d'y retrouver son amie et consoeur brésilienne, Martha Hunt a profité de vacances à Sainte-Lucie. La jolie blonde a régalé ses followers sur Instagram de photos souvenirs de ce séjour...