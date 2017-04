Karrueche Tran : Canon en bikini, sans son nouveau petit ami ?

Deux ans après leur séparation, Karrueche Tran a bel et bien tourné la page Chris Brown ! De son côté, Breezy aurait quelques difficultés à en faire autant : le chanteur se sentirait trahi par son ex, soupçonnée de vivre une nouvelle histoire d'amour...

Karrueche Tran aurait un nouveau petit ami. L'heureux élu s'appelle Quavious Keyate Marshall, mais il est connu sous le nom de Quavo, membre du groupe Migos. Karrueche et son chéri supposé ont récemment été vus ensemble à l'issue d'un concert de Migos. Chris Brown et Quavo se connaissent : les deux hommes ont collaboré à plusieurs reprises, sur les chansons Hold Up, Moses (de French Montana, feat. Chris Brown et Migos) et Whippin (de Chris Brown, feat. Section Boyz et Quavo), extraite de la mixtape Before The Trap: Nights in Tarzana.