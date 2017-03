Chris Brown : Interdit d'approcher son ex, il a aussi menacé son entourage

Les langues se délient. Alors qu'un tribunal de Los Angeles a ordonné la semaine dernière à Chris Brown de rester loin de son ex-compagne Karrueche Tran après de nouvelles accusations de violence conjugale, c'est à présent l'un des meilleurs amis du top de 28 ans qui révèle de nouveaux faits de violence.

TMZ rapporte, après avoir consulté les documents officiels, qu'un jeune homme nommé Joseph Ryan La Cour accuse Chris Brown de l'avoir également menacé de mort lorsqu'il aidait Karrueche Tran à garder ses distances avec son ex. Breezy aurait proféré des propos violents à son encontre, menaçant de lui tirer dessus si besoin. Joseph Ryan La Cour s'est voulu précis dans son témoignage, relatant des faits récent remontant à quelques semaines. Au cours d'une after party organisée par P.Diddy après le Super Bowl, Chris Brown s'en serait pris à lui et à l'une de ses amies, à qui il aurait jeté un verre au visage et aurait lâché : "Dégage sal***", nous ne sommes pas amis." Le BFF de Karrueche Tran accuse également l'ex de Rihanna d'avoir chargé des gros bras de l'effrayer.

La justice a entendu ses craintes puisque Chris Brown est sommé de ne plus le harceler et de garder ses distances avec le meilleur ami de son ex.

Ces menaces de mort s'ajoutent donc à celles évoquées par Karrueche Tran dans la plainte qu'elle a déposée. Le top – qui a vécu une relation irrégulière et tumultueuse avec le rappeur entre novembre 2010 et mars 2015 – l'accuse de l'avoir également violentée. "Il m'a frappée deux fois à l'estomac, a-t-elle indiqué au juge. Il m'a poussée dans les escaliers." Le jeune mannequin n'avait pas appelé la police à l'époque... Peut-être parce que Chris Brown se trouvait encore en période probatoire à ce moment-là – après avoir violemment agressé Rihanna le soir des Grammy Awards, en février 2009 – et qu'il aurait à nouveau risqué la prison.

Chris Brown n'en est pas à sa première péripétie judiciaire, loin de là. Le chanteur américain de 27 ans s'est retrouvé impliqué dans de nombreuses affaires ces dernières années. Si la plus connue reste incontestablement l'agression de Rihanna, Breezy a aussi été arrêté en août dernier, soupçonné d'agression à main armée sur une jeune femme. Pendant des heures, le papa de la petite Royalty a refusé de laisser les policiers entrer chez lui, réclamant un mandat de perquisition. Les forces de l'ordre n'ont finalement pas trouvé d'arme à son domicile. Son avocat a affirmé que la victime présumée avait tendu un piège au chanteur, libéré dans cette affaire contre une caution de 250 000 dollars.

Malgré la plainte déposée par Karrueche Tran et celle de son BFF, Chris Brown enchaînera prochainement les concerts. Le chanteur et ses promoteurs ont annoncé une grande tournée de 33 dates en Amérique du Nord qui doit débuter le 31 mars à Baltimore.

Olivia Maunoury