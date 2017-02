Chris Brown violent avec Karrueche Tran ? Interdiction de l'approcher

Le chanteur américain s'en serait pris à son ex durant leur relation et l'aurait, plus récemment, menacée de mort.

Une publication partage par @chrisbrownofficial le 21 Fvr. 2017 12h22 PST

