Victoria Silvstedt : Canon au défilé Christophe Guillarmé, avec Tonya Kinzinger

Paris vibre pour sa Fashion Week ! Une nouvelle semaine de la mode a commencé lundi et donne lieu à un défilé de célébrités. Victoria Silvstedt et Tonya Kinzinger s'y sont distinguées mercredi soir, en apportant leur soutien à Christophe Guillarmé.

Au total, plus de 80 défilés rythment cette Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2019-2020. Christophe Guillarmé a dévoilé la sienne ce mercredi 27 février à l'Atelier Renault, avenue des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement. Victoria Silvstedt s'y est rendue et a découvert le nouveau dressing du créateur français.

Comme la bombe de 44 ans encore bronzée de son séjour à Saint-Barthélémy, les actrices Tonya Kinzinger et Saïda Jawad, les chanteuses Nicoletta et Kenza Farah, la présentatrice télé Aïda Touihri et l'ex-Miss France Corinne Coman ont assisté au défilé Christophe Guillarmé.

Elles ont suivi avec attention les sorties des coulisses des mannequins participants, modèles dont faisait partie l'actrice Blanca Blanco, fraîchement rentrée de Los Angeles, où elle a assisté, dimanche 24 février, à la 91e cérémonie des Oscars.