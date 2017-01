Vincent Cerutti, un deuxième enfant avec Hapsatou Sy ? Il dit oui !

Vincent Cerutti est depuis 4 mois l'heureux papa d'une petite Abbie, fruit de son amour avec la femme d'affaires Hapsatou Sy. Un bonheur merveilleux mais un peu fatiguant pour l'animateur de la matinale de Chérie FM...

Eh oui... pouponner en assurant la tranche 6h-9h d'une radio relève du marathon ! Couché à 22h30, réveillé à 4h30, sieste de 10h à 12h et réunion de 17h à 18h... Vincent Cerutti n'a pas peur de fractionner son sommeil pour assurer dans la sphère professionnelle comme privée. Une habitude prise avant la naissance d'Abbie : "Quand j'ai commencé sur Chérie FM en 2014, je n'arrivais pas à m'endormir au bon moment. J'ai mis un an à me régler", dévoile-t-il au Parisien.

Mais, le jeune papa de 35 ans n'échangerait ces horaires décalés pour rien au monde puisqu'ils lui permettent de passer ses après-midis avec sa fille, de lui donner le biberon à 20h et de lui faire prendre l'air. "Je suis gaga de son odeur, je m'assure que que tout le monde autour d'elle a les mains propres... Elle doit penser que je suis cinglé", déclare-t-il.

Heureux papa, Vincent Cerutti confie également au Parisien qu'il "n'envisage pas une seconde de ne pas avoir de deuxième enfant". Une belle nouvelle qui survient quelques jours après qu'il a déclaré se sentir prêt pour le mariage avec Hapsatou Sy !