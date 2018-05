Vincent Dedienne parle de son dépucelage...

Vincent Dedienne s'est plié à l'exercice de "L'interview après minuit", dans laquelle on découvre que l'artiste apprécie particulièrement cette période pour se divertir ou travailler. Ainsi, Marie Claire lui a posé plusieurs question très ciblées, en particulier sur la nuit la plus dingue qu'il a vécue dans sa vie..

L'humoriste révélé par l'excellent spectacle S'il se passe quelque chose puis grâce à la télévision dans Le Supplément (Canal+) et Quotidien (TMC), n'y est pas allé par quatre chemins. "Ma première nuit d'amour, le dépucelage, j'avais 20 ans. Je n'ai pas dormi de la nuit, je me suis dit : 'Ça y est, ma vie a changé. Sur mon lit de mort je m'en souviendrai'", a-t-il ainsi raconté. Vincent Dedienne a donc choisi un souvenir plutôt romantique et touchant alors qu'il avait précédemment révélé avoir pris part, volontairement, à une partouze à Paris quand il était jeune. Une soirée avec "51 personnes nues"... On aurait pu penser qu'il aurait trouvé cet événement plus "dingue".

Vincent Dedienne, qui confie se coucher à 7h quand il sort, aime particulièrement la nuit. "Les pudeurs qui tombent les unes après les autres. La nuit diffuse les secrets et, en même temps, les protège. Ce que je préfère, la nuit, c'est le suspense, quand on est quasi sûr qu'on ne va pas la passer seul", dit-il. L'an dernier, le comédien disait commencer "à peine à avoir une vie sentimentale acceptable". A-t-il trouvé l'amour depuis ?

Vincent Dedienne joue actuellement au théâtre dans la pièce Le Jeu de l'amour et du hasard.

