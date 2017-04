Vincent (Koh-Lanta Cambodge) : Le candidat éliminé de nouveau papa !

Parfois, le hasard a semble-t-il le sens du timing !

Alors que les téléspectateurs de TF1 allaient apprendre que le beau gosse Vincent était éliminé de l'aventure Koh-Lanta Cambodge vendredi 28 avril malgré un parcours remarquable, l'ex-rugbyman professionnel de 32 ans vivait en même temps l'un des plus beaux moments de sa vie.

En effet, comme on peut le voir sur son compte Instagram de plus en plus suivi, Vincent Roux a accueilli un deuxième garçon ! "La semaine a commencé à 3... Et elle se finira à 4 <3 Moment en or massif #welcomemyson #leplusbeaudestotems #familyfirst Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on rentre just on time pour regarder l'épisode de ce soir en famille #perfectbaby #dejafandekohlanta", a-t-il renseigné en légende d'un cliché en noir et blanc montrant le papa entouré de ses deux fistons dans un couloir de la maternité.

Egalement interrogé par MyTF1.fr, Vincent en a dit plus sur cette nouvelle paternité. "Achille est né mardi. Il pèse 3,9kg", a-t-il dévoilé.

Bien entendu, de nombreux internautes ont aussitôt félicité l'heureux papa. "Félicitations et degoûté de t'avoir vu partir de l'émission", "Félicitations ! Superbe parcours, superbe famille !", "Félicitations, une image belle à voir, qui fait du bien après cette triste fin sur Koh-Lanta", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Vincent est-il définitivement éliminé de Koh-Lanta Cambodge ? Rappelons que le suspense est entier puisque l'épisode de ce vendredi a laissé entendre qu'un ancien serait de retour la semaine prochaine...