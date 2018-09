Vincent Lagaf' (Strike), ses exigences face à TPMP : "Ils se débrouillent..."

Vincent Lagaf' sera prochainement de retour sur C8 avec quinze nouveaux numéros de son jeu Strike, produits par la société H2O Productions.

Interrogé par nos confrères de Télé Star, l'animateur de 58 ans a confié qu'il avait eu certaines exigences envers C8 et la société de production de Cyril Hanouna avant de signer pour cette nouvelle salve d'enregistrements. "Il y eu quelques mises au point. (...) J'ai demandé que mes émissions ne commencent pas après 21h12 précisément. Ils se débrouillent comme ils veulent, mais je ne veux pas que le public soit impacté par un retard du début du programme. J'ai aussi demandé que Strike ne soit diffusé que les mercredis soir. Enfin, les coupures publicitaires doivent être définies à l'avance et ne pas être changées", a indiqué Vincent Lagaf' en tant que grand professionnel de la télévision visiblement conscient des libertés que peut prendre l'équipe de Touche pas à mon poste de temps à autres...

Cyril Hanouna lui-même a tenu à réagir à ces exigences dans TPMP, exigences qu'il dit comprendre complètement. "Il n'y a pas eu de problèmes, on discute tous les deux. Franchement, je vous le dis, on discute de tout ! (...) Ça se passe très très bien entre Vincent et moi, il est très à l'écoute, il donne son avis. Je suis très heureux de travailler avec lui. C'est un bosseur !", a-t-il assuré ce 25 septembre.