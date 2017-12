Wendi Deng, 49 ans : L'ex de Murdoch toujours si proche de son toy boy de 22 ans

Wendi Deng est une femme amoureuse. Depuis un an, l'ex-épouse du magnat australien Rupert Murdoch (remarié depuis 2016 à Jerry Hall) partage la vie d'un homme de 27 ans son cadet, le mannequin hongrois Bertold Zahora. Le couple avait été repéré pour la première fois en décembre 2016 lors d'une balade main dans la main sur une plage des Antilles, à Saint-Barthélemy.

C'est dans ce même endroit paradisiaque que la femme d'affaires de 49 ans et son compagnon ont été aperçus cette semaine. Mercredi 27 décembre 2017, Wendi Deng et Bertold Zahora se trouvaient en effet au concert du chanteur américain Jimmy Buffett, un événement privé qui s'est tenu sur un luxueux yacht. Les tourtereaux n'étaient pas seuls puisqu'ils étaient accompagnés de Sir Paul McCartney et de sa fille, la célèbre designer Stella McCartney.

Verre de vin en main, la maman de Grace et Chloe (16 et 14 ans, nées de son mariage avec Rupert Murdoch) était radieuse, échangeant des phrases complices avec son toy boy. Des photos publiées ce 28 décembre sur le site du Daily Mail montrent le couple proche et rieur, en train de s'échanger des baisers à l'issue du concert.

Wendi Deng et Bertold Zahora avait officialisé leur relation sur Instagram en janvier 2017.