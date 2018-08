Whitney Houston : Le dealer de sa fille succombe à une overdose d'héroïne

L'histoire se répète cruellement. Trois ans après la mort de Bobbi Kristina Brown, fille unique de Whitney Houston et Bobby Brown ayant connu le même destin funeste que sa mère (elle s'était noyée dans sa baignoire après une overdose survenue en 2015, tandis que la chanteuse américaine avait été retrouvée morte dans des conditions similaires en 2012), on apprend aujourd'hui que c'est l'ex-amant et dealer de la jeune femme qui a succombé à son tour à une overdose.

Selon TMZ, Max Lomas est mort mercredi 15 août 2018 au domicile d'un ami dans le Mississippi. Âgé de 28 ans, le jeune homme a été retrouvé inconscient dans les toilettes après s'être vraisemblablement injecté une dose d'héroïne en intraveineuse.

Il y a trois ans, Max Lomas avait joué un rôle important dans le drame entourant la mort de Bobbi Kristina Brown, avec laquelle il avait brièvement vécu une idylle. C'est lui qui avait retrouvé la jeune femme inconsciente dans sa baignoire. Lui qui était régulièrement au côté de Bobbi Kristina et de son petit ami de l'époque Nick Gordon (reconnu légalement responsable de la mort de la jeune femme au terme d'un long procès) pour leur fournir de la drogue.

En 2016, Max Lomas avait accordé une interview au magazine People pour décrire le quotidien sordide de ses amis, entre consommation excessive de drogues, violences et dépression. "Nous étions tous de gros consommateurs de drogues. (...) C'était un couple bipolaire. Ils avaient une relation en dents de scie et ne cessaient de se disputer sur fond de jalousie. (...) Deux semaines avant l'accident, on avait décidé de décrocher de la drogue pour un mode de vie plus sain. On allait tous ensemble à la salle de sport mais ça n'a pas marché. On est retombé", avait-il confié à l'époque.

Des déclarations qui ont aujourd'hui un triste écho...