Wild – Nicolas en larmes après son abandon : "Psychologiquement, ça me tue..."

Lundi 16 avril 2018, M6 diffusait un nouvel épisode de Wild, la course de survie. Un épisode marqué par la qualifications de six candidats pour la finale... et de l'abandon médical de Nicolas. L'expert a en effet été contraint de stopper son périple pour des raisons de santé.

Après 24 heures dans le désert bolivien, Nicolas n'a pu poursuivre la course. Le candidat souffrait alors de terribles maux d'estomac... et l'avait caché à Valérie, son binôme. Ne tenant plus, il a fini par tout avouer. "Je ne suis vraiment pas bien : mal à la tête, sueurs froides, sueurs chaudes, j'ai la gorge sèche, j'ai la vision réduite, j'ai les bras en coton, j'ai l'impression que mes mollets vont exploser...", a-t-il alors lancé à sa partenaire de survie. Compréhensive, Valérie indique quant à elle face caméra qu'elle voit le visage de Nicolas "marqué par la souffrance". "Je le sens à bout, il n'a qu'une envie, c'est qu'on le soulage", poursuit-elle.

Finalement, le duo fait appel au médecin du jeu et le verdict est clair : Nicolas souffre d'une gastro-entérite sévère. Le froid de la nuit et l'altitude n'ont rien arrangé à son état. L'expert prend alors la décision de s'arrêter là. "Je suis désolé mais je n'y arriverai pas. Si j'avais eu les forces au fond de moi, je l'aurais fait", lance-t-il à Valérie. Et de poursuivre face aux caméras de M6, en larmes : "Psychologiquement, ça me tue. Je n'ai pas le choix. J'ai une famille à qui j'ai promis de ne pas prendre de risques donc je n'en prends pas. J'ai atteint mes limites. Ça me fend le coeur."

Comme le veut la règle, si Nicolas abandonne, Valérie est automatiquement éliminée. Déjà très fière de son parcours, la mère de famille a de son côté conclu : "Avec tout ce que j'ai vécu humainement au niveau du dépassement de soi, même si je ne vais pas au bout du dernier biotope, ce que j'ai vécu, c'est au-delà de mes espérances."

Côté audiences, ce numéro de Wild, la course de survie a réuni 2 152 000 téléspectateurs, soit 9,6% de part de marché. Une belle audience qui permet à M6 de se classer troisième derrière TF1 qui diffusait le final de la saison 8 de Clem (18,9%) et France 2 qui proposait sa nouvelle série, Speakerine (15,6%).