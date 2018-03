Stéphane Rotenberg sur Wild : Turista, piqûres... un tournage complexe !

Lundi 26 mars 2018, M6 lance son nouveau jeu d'aventure, Wild, la course de survie. Sept experts de la survie, accompagnés de sept novices s'affronteront dans une course endiablée. Interviewé par le magazine France dimanche, le présentateur Stéphane Rotenberg a dévoilé les dangereuses coulisses de ce tournage.

L'homme de 50 ans qui a déjà annoncé avoir été piqué par une fourmi bouna – ce qui lui avait valu une terrible douleur, comparable à celle d'une balle fusil – ne cache pas que les situations ont souvent été "complexes".

"Autour de notre campement, on avait parfois des lions. Quand on les entendait la nuit, il fallait éteindre le groupe électrogène et faire du bruit pour qu'ils fuient", a raconté celui que l'on retrouvera également dans Pékin Express. Il y eu également une rencontre avec un jaguar et des serpents. Un cadreur a aussi tapé dans un nid de guêpes. "On a tous eu la tourista, des piqûres de bestioles exotiques avec apparition de plaques, démangeaisons ou fièvres", poursuit le présentateur. En haute altitude, certains ont même eu des maux au crâne, des nausées, des vomissements et des hallucinations.

Bref, participer à Wild a été un vrai défi et on a hâte de voir à quoi va ressembler ce nouveau programme !