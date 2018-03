Stéphane Rotenberg blessé sur le tournage de Wild et mis sous morphine...

Lundi 26 mars 2018, M6 nous donne rendez-vous à 21h avec une toute nouvelle émission d'aventure, Wild, la course de survie. Un programme ambitieux, animé par Stéphane Rotenberg, durant lequel sept experts de la survie s'affrontent dans une course endiablée, que ce soit à la montagne, dans la jungle ou en plein désert... tout en étant accompagné de sept novices !

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs à propos de cette nouvelle émission, Stéphane Rotenberg a révélé que le tournage n'avait pas été de tout repos pour lui. En effet, l'animateur de 50 ans a été piqué par une fourmi dite "balle de fusil" !

"J'ai été piqué lors du tournage de l'épisode de la jungle par cette espèce de fourmi qui lorsqu'elle te pique te donne une douleur équivalente à celle d'une balle de fusil et ça dure 24 heures. (...) Ça fait très très mal. Je ne faisais pas le fier même si j'ai eu de la chance, c'était à travers ma chemise donc la douleur a été moins intense et a duré moins longtemps. 24 heures de morphine et ça passe", a-t-il raconté à nos confrères.

Pour rappel, Stéphane Rotenberg avait déjà été blessé sur un tournage en 2012 ! Les téléspectateurs de Pékin Express l'avait vu ensanglanté à l'écran après un accident de side-car.