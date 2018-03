Pékin Express 2018 : Deux gagnants emblématiques au casting !

En septembre 2017, une excellente nouvelle est tombée : l'émission culte Pékin Express est de retour en 2018. On savait déjà que la 11e édition du programme – retiré des écrans en 2014 et présenté par Stéphane Rotenberg – avait été tournée en Asie du Sud-Est et plus précisément en Malaisie sur l'île de Bornéo, aux Philippines et au Japon. On apprend maintenant que deux candidats emblématiques du programme auraient apparemment intégré le casting. Une information qui n'aurait pas dû filtrer...

Comme le révèle le site Infojeuxtv.fr, Ludovic et Samuel, binôme composé de deux frères belges complétement survoltés, sera de retour. Les frangins – qui ont participé en 2011 à la saison 7 (ils sont arrivés deuxièmes), gagné la saison 8 et la Finale des champions – ont donc resigné une nouvelle fois avec M6.

C'est grâce à une vidéo postée sur la page Facebook de CATS FM, dans laquelle les deux hommes évoquent leur aventure, que l'information a été révélée. Une vidéo qui a depuis été supprimée et dans laquelle des indices importants sur la saison ont été dévoilés.

Mais comme le dévoilent nos confrères de Télé-Loisirs, il s'avère que Ludovic et Samuel ont en réalité participé à une seconde course qui aura lieu en parallèle et diffusée en deuxième partie de soirée. Ils y referont le parcours des candidats.