William Leymergie : Ses adieux larmoyants à Télématin pour sa dernière...

Vendredi 30 juin, William Leymergie a eu beaucoup de difficultés à cacher sa grande émotion alors qu'il animait sa dernière édition de Télématin avant de rejoindre C8 à la rentrée prochaine. En toute fin d'émission, l'animateur de 70 ans était au bord des larmes alors qu'il s'adressait aux téléspectateurs et à ses équipes...

"Ça fait presque quarante ans de vie commune ici à Antenne 2 puis France 2, dont trente-deux de Télématin, ça n'est pas rien ! Cette longue liaison, je ne suis pas près de l'oublier et ça c'est grâce à vous. Grâce à vous aussi, j'ai appris tellement de choses pour vous les offrir sous forme de chroniques, sous forme d'infos courtes, simples, précises... Ajoutez à cela le talent des professionnels de France 2 pour les mettre en forme, vous aurez des audiences exceptionnelles ! Merci pour ça aussi !", a-t-il commencé à traves quelques sanglots.

Et de poursuivre, se faisant de plus en plus intime : "Au fond, vous et moi, nous sommes des colocs, on se voit tôt le matin. Parfois, on a un peu l'impression qu'on vit ensemble non ? C'est vous dire à quel point vous allez me manquer. Je vous demande aussi de faire le meilleur accueil à ceux qui vont me succéder à la production et à la présentation avec Laurent Bignolas."

Enfin, alors qu'il voyait ses équipes envahir le plateau autour de lui, William Leymergie a conclu : "À bientôt, sûrement. Et encore et toujours merci d'avoir été là si souvent." Une conclusion qui a aussitôt été ovationnée par des dizaines de collègues présents en plateau, dont Sophie Davant, certains étant incapables de retenir leurs larmes.

