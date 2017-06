William Leymergie : Adieu France 2, il démissionne pour aller sur C8 !

Le traditionnel mercato télé, qui chaque fin de printemps réserve surprises, déceptions ou prises de guerre, continue de s'agiter. Et c'est encore du côté de France Télévisions que ça bouge puisque le journal Le Parisien dévoile que l'animateur emblématique William Leymergie quitte France 2 pour aller à la concurrence...

D'abord annoncé sur le départ, peu après l'éviction surprise de David Pujadas du JT de la chaîne, l'animateur William Leymergie devait finalement rester sur France 2, où il anime Télématin depuis 1985 ! Mais, revirement de situation, Le Parisien affirme ce samedi 3 juin 2017 qu'il a choisi de démissionner cette semaine de son poste pour aller sur C8. L'animateur de 70 ans négocie depuis plusieurs semaines avec le groupe Canal+ (et son patron, le très décrié Vincent Bolloré) pour préparer son arrivée sur C8 dès septembre prochain.

Peu après cette annonce, le service de presse de France 2 a d'ailleurs confirmé via un communiqué diffusé sur Twitter. "William Leymergie a informé la direction de France 2 de son désir de faire valoir ses droits à la retraite. France 2 respecte le choix de William Leymergie qui a dédié sa carrière au service public et rend ainsi hommage au formidable travail quotidien effectué avec toute son équipe", peut-on notamment lire. La chaîne annoncera dans les semaines à venir le nom de la personne qui lui succédera.

Selon Le Parisien, et comme plusieurs fois annoncé, William Leymergie devrait reprendre la case de la mi-journée de C8, succédant à Daphné Bürki (La Nouvelle Edition). Quant à l'animatrice, si elle n'a rien confirmé, son arrivée sur Europe 1 se précise de plus en plus...