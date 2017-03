Tin-Tin : Le nom du ministre à qui il a fait un dragon révélé !

Invité de l'émission Quotidien, le tatoueur Tin-Tin avait confirmé à Yann Barthès qu'il allait bel et bien s'occuper d'un ministre actuellement dans le gouvernement mais avait refusé de donner le nom. Dans La Nouvelle Édition, sur C8, il a fini par donner trop d'indices et a même révélé le motif !

Ce jeudi 2 février, les équipes de l'émission présentée par Daphné Bürki sont allées à la rencontre du tatoueur et ont décroché une image du tatouage. Il s'agit d'un dragon, tatoué sur une épaule d'homme et qui a nécessité entre "deux heures et demi et trois heures de travail", a-t-il dit. Le tatouage a eu lieu en toute discrétion le 28 février et, selon l'enquête menée par la chroniqueuse Mathilde Terrier, qui a eu la confirmation qu'il s'agissait bien d'un homme, ministre et pas secrétaire d'état, il s'agirait donc de Jean-Michel Baylet ! Le ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, âgé de 70 ans, s'est fait piéger par son agenda car il était le seul à n'avoir rien de prévu dans l'après-midi du 28 février...