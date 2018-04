Winnie Mandela : Mort de l'ex-épouse de Nelson Mandela

Winnie Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est morte à l'âge de 81 ans ce 2 avril des suites "d'une longue maladie" dans un hôpital de Johannesburg, a annoncé son porte-parole, relayé par l'AFP. "C'est avec une grande tristesse que nous informons le public que Mme Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'hôpital Milkpark de Johannesburg lundi 2 avril", a déclaré Victor Dlamini dans un communiqué.

Au mois de janvier, la femme politique sud-africaine, membre et militante de l'ANC avait été hospitalisée pour une infection rénale et épuisement. Elle a été mariée avec l'icône Mandela de 1958 à 1996 avec qui elle a eu deux enfants (Zenani, née le 4 février 1958, et Zindziswa, née en 1960), mais n'a pas été première dame de leur pays puisque le dirigeant s'est séparé de Winnie Mandela en 1992 et a épousé en 1998 Graça Machel, veuve de l'ancien président du Mozambique.

Egérie de la lutte anti-apartheid durant les vingt-sept années d'emprisonnement de Nelson Mandela (libéré en 1990), elle est aujourd'hui considérée comme une figure controversée. Celle qui est surnommée la "mère de la nation" a notamment encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste. Dans son testament, Nelson Mandela, qui fut le premier président de l'Afrique du Sud démocratique de 1994 à 1999 et est décédé en 2013, ne lui a rien laissé.