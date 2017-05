Xavier de Moulins face à la "polémique EnjoyPhoenix" : "J'assume ce reportage !"

Xavier de Moulins, présentateur de 66 minutes sur M6, a enfin répondu à EnjoyPhoenix (Marie Lopez de son vrai nom). Le 16 avril dernier, la demoiselle de 22 ans avait manifesté sa colère après avoir visionné un reportage qui lui avait été consacré dans le magazine... et qui ne la mettait pas du tout en valeur.

"C'est quoi ce reportage sur M6 qui sort tout de son contexte ? Je comprends pas vraiment, là... Les gens qui me connaissent et qui m'ont déjà rencontrée le savent très bien... c'est vraiment dégueulasse...", avait-elle commenté sur son compte Twitter après avoir reçu des centaines de commentaires négatifs la jugeant désormais trop hautaine et peu avenante avec ses fans.

Interrogé dans Le Grand Direct des médias d'Europe 1 ce 11 mai, Xavier de Moulins a finalement réagi à son tour à la mini-polémique. "Elle a eu un petit moment de moins bien et de fatigue [au salon VidéoCity, NDLR] qui fait partie de la vie. A force de trop contrôler son image, on oublie que l'on est des êtres humains et on n'a pas non plus filmé un truc indécent (...) Il n'y avait rien d'intentionnel, ni de méchant derrière", a-t-il assuré à Thomas Joubert. Et de poursuivre à propos de la portée qu'a eu la séquence incriminée sur les réseaux sociaux : "Il y a un moment, on ne peut plus rien dire nulle part, ni rien montrer, sans se faire avoiner dans tous les sens ! Moi, j'assume complètement ce reportage. Il n'y a rien contre elle, elle est la bienvenue chez nous quand elle veut pour un autre sujet. Et on ne va pas faire une affaire d'Etat sur les états d'âme d'EnjoyPhoenix !"

Pas sûr que la Youtubeuse et ex-candidate de Danse avec les stars (TF1) accepte de renouveler l'exercice...