Yann Moix et "les femmes de 50 ans" : l'écrivain défendu par Marlène Schiappa

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a pris clairement position et a volé au secours de Yann Moix.

Après la vive polémique suscitée en janvier dernier par une interview du magazine Marie-Claire dans laquelle l'écrivain et réalisateur de 50 ans affirmait ne pas être attiré par les femmes de plus de 50 ans, Marlène Schiappa a profité de son passage dans l'émission Chez Moix sur Paris Première pour dire sans tourner autour du pot – et face au principal intéressé – ce qu'elle a pensé de cette séquence.

Elle a retracé : "Il y a un homme qui écrit un livre sur une rupture [Le livre Rompre, NDLR]. Dans ce livre, il ne parle pas de l'âge de la personne avec qui il a rompu. Je ne suis même pas sûre qu'il parle à un moment de ses propres préférences sexuelles dans ce livre (...) Dans son interview pour Marie-Claire, il dit des choses extrêmement intéressantes. Il parle de son enfance et c'est rarissime que des hommes publics disent publiquement qu'ils ont été maltraités. Il parle de ses névroses et de ce qui l'amène à préférer tel ou tel type de femmes."

Et Marlène Schiappa de poursuivre, en reprochant à la journaliste de Marie-Claire d'avoir cherché le buzz : "Et voilà que son propos devient : 'Les femmes de cinquante ans sont indésirables ! Il faut taper sur Yann Moix !' Et moi on m'interroge en me disant : 'Vous qui êtes ministre et qui défendez les femmes, qu'avez-vous à dire à Yann Moix ? C'est scandaleux ce qu'il a dit sur les femmes !' Mais moi je n'ai rien à lui dire ! Depuis quand on doit rendre compte des gens qui nous attirent sexuellement ou dont on tombe amoureux ?"

Pour conclure, Marlène Schiappa a reconnu qu'elle savait à l'avance que sa prise de position allait lui apporter bien des remarques. "Je sais que moi-même je vais me faire probablement lyncher sur les réseaux sociaux pour avoir dit ça", a-t-elle lâché.

Chez Moix, c'est ce 6 mars 2019 à 23h05 sur Paris Première.