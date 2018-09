Yann Moix se confie sur sa vie amoureuse : "C'est l'enfer"

Ce samedi 15 septembre 2018, Yann Moix fera son grand retour à la télé dans l'émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du samedi (C8), qui remplace désormais Salut les Terriens. Alors qu'il a fait faux-bond à l'homme en noir le week-end précédant à cause d'un tournage en Corée du Nord, l'ancien polémiste de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché est cette fois-ci prêt à endosser son nouveau rôle de chroniqueur star du programme.

Pour marquer leur collaboration à l'écran, nos confrères de Gala ont laissé carte blanche à Thierry Ardisson pour mener à bien l'interview de son nouveau protégé. Entre des confidences sur l'insulte qui lui fait le plus de mal et la dernière chose qu'il fait avant d'aller se coucher, Yann Moix fait des révélations sur sa plus belle histoire d'amour. Et autant dire, que l'écrivain et réalisateur de 50 ans ne fait pas vraiment rêver... "J'espère qu'elle n'a pas encore commencé parce que si elle est dans le lot de ce que j'ai déjà vécu, c'est l'enfer", lit-on dans les colonnes de l'hebdomadaire.

Quant à savoir s'il serait prêt à tout quitter pour le grand amour, Yann Moix reste fidèle à lui-même. Exit le romantisme, il préfère répondre de manière réaliste : "Le problème, c'est que je m'aperçois que le grand amour existe seulement une fois qu'il est terminé. Il faut donc être un con de tout quitter pour quelque chose qui a déjà eu lieu !" Voilà qui est clair.

Nul doute que la nouvelle recrue de C8 nous servira d'autres analyses toutes aussi mélancoliques dans les prochains numéros des Terriens du samedi, peut-être même dès ce soir...

