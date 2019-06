Young Thug : Une vidéo de sa petite fille au volant fait scandale

Young Thug est né le 16 août 1991 a Atlanta, en Georgie. Son nom de scène Young Thug peut se traduire en français par "jeune voyou".

Le rappeur Gucci Mane le remarque grâce à trois mixtapes publiées coup sur coup entre 2011 et 2012 sous le nom I Came From Nothing et le fait signer au début de l'année 2013 sur son label 1017 Brick Squad Records. Il est sans doute mieux connu pour son premier single Stoner, et pour ses collaborations avec des rappeurs comme Travis Scott, le trio Migos...

Il est marié à Jerrika Karlae et a six enfants avec quatre mères différentes.