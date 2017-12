United State of Pop 2017 : Taylor Swift à donf' avec Bruno Mars et Ed Sheeran

Chaque année depuis 2007, le brillant DJ Earworm se penche sur les plus gros tubes des charts américains pour les mélanger et n'en faire plus qu'un. C'est un bilan toujours très réussi, d'autant qu'il pousse l'exercice jusqu'à utiliser des morceaux de chacun de leur clip pour illustrer son tour de force. United State of Pop (titre du résultat de cette manoeuvre prodigieuse) nous offre alors un best of assez détonant de l'année musicale qui vient de s'écouler.

Après un mix fin du monde en 2011 intitulé World Go Boom, l'édition 2012 s'intitulait Shine Brigther. En 2013, on retrouvait Rihanna et Katy Perry avec leurs tubes Stay et Roar ainsi que la révélation Lorde pour un mash up intitulé Living the Fantasy. En 2014, le mix porte le nom de Do What You Wanna Do, mais de nombreuses critiques s'élèvent pour déplorer l'absence des tubes Chandelier de Sia et Anaconda de Nicki Minaj. Pour 2015, clin d'oeil à l'événement ciné de l'année avec un mash up intitulé 50 Shades of Pop. Et cette fois-ci, pas d'oubli avec Riri, Drake, Justin Bieber et Adele. L'année dernière, peut-être traumatisé par l'élection de Trump, le DJ intitule son mash up Into Pieces, "en morceaux". On y retrouvait Rihanna, Justin Timberlake (Can't Stop the Feeling) mais aussi Zayn Malik.

Pour cette année 2017, l'United State of Pop d'Earworm s'intitule How We Do It. Un clin d'oeil évidemment au grand retour de Taylor Swift avec l'album Reputation et son single vengeur Look What You Made Me Do. À ses côtés, des habitués comme Bruno Mars (That's What I Like) et Imagine Dragons (Believer et Thunder), le rappeur de l'année Kendrick Lamar (Humble) et l'incontournable Ed Sheeran avec ses tubes Perfect et Shape of you... Qui n'a pas dansé sur Shape of You ou Despacito cette année ?

Tracklisting complet :

Bruno Mars – That's What I Like

Camila Cabello Featuring Young Thug – Havana

Cardi B – Bodak Yellow (Money Moves)

The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This

Charlie Puth – Attention

DJ Khaled Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne – I'm The One

Ed Sheeran – Perfect

Ed Sheeran – Shape of You

French Montana Featuring Swae Lee – Unforgettable

Future – Mask Off

Imagine Dragons – Believer

Imagine Dragons – Thunder

James Arthur – Say You Won't Let Go

Kendrick Lamar – Humble.

Lil Uzi Vert – XO TOUR Llif3

Logic Featuring Alessia Cara & Khalid – 1-800-273-8255

Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber – Despacito

Migos Featuring Lil Uzi Vert – Bad And Boujee

Portugal. The Man – Feel It Still

Post Malone Featuring 21 Savage – Rockstar

Post Malone Featuring Quavo – Congratulations

Sam Hunt – Body Like A Back Road

Shawn Mendes – There's Nothing Holdin' Me Back

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

Zedd & Alessia Cara – Stay