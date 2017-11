Grammy Awards 2018, les nominations : Jay Z, Bruno Mars et la Française Jain !!!

Début 2018 se tiendra la 60e cérémonie des Grammy Awards, la plus prestigieuse des remises de prix du monde de la musique. Pour la première fois depuis 2003, la soirée ne se tiendra pas à Los Angeles mais au mythique Madison Square Garden de New York, le 28 janvier 2018. Elle sera présentée par l'animateur britannique James Corden à qui l'on doit les fameux Carpool Karaoke. Les nominations viennent de tomber, dominées comme jamais auparavant par les artistes hip hop, comme Jay Z. La France sera, quant à elle, représentée par Jain !!!

Comme chaque année, plusieurs dizaines de prix seront décernés dans tous les styles et tous les corps de métiers liés à l'édition et à la production de musique. Dans cette avalanche de trophées, quatre sont les plus prestigieux car décernés à des artistes quel que soit leur style de prédilection : Album de l'année, Révélation de l'année, Enregistrement de l'année (remis aux interprètes) et Chanson de l'année (remis aux auteurs et compositeurs). Pour cette édition 2018, Jay Z avec huit nominations, mais aussi Bruno Mars, nommé dans trois des quatre catégories phares, et Kendrick Lamar se placent parmi les favoris... Quant à notre Jain nationale, déjà lauréate deux Victoires de la musique, elle est nommée dans la catégorie Meilleur clip pour son tube Makeba. Dans les catégories consacrées à la pop, on retrouve des poids lourds comme Lady Gaga, Lana Del Rey et Ed Sheeran.

Cette cérémonie pourrait voir Jay Z passer devant son épouse Beyoncé : cette dernière est déjà lauréate de 22 Grammy, son rappeur de mari en a 21. Ces huit nominations pour son album 4:44 lui offrent une belle opportunité de s'inscrire davantage comme l'un des artistes les plus influents de sa génération. L'AFP nous rappelle que Quincy Jones, producteur de Michael Jackson, a gagné 27 trophées, tandis que le record, toutes catégories confondues, est détenu par le chef d'orchestre d'origine hongroise Georg Solti avec 31 trophées.

Album de l'année

Awaken, My Love! – Childish Gambino

4:44 – Jay-Z

DAMN. – Kendrick Lamar

Melodrama – Lorde

24k Magic – Bruno Mars

Enregistrement de l'année (remis aux interprètes)

Redbone – Childish Gambino

Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

The Story of OJ – Jay-Z

HUMBLE – Kendrick Lamar

24K Magic – Bruno Mars

Chanson de l'année (remis aux auteurs et compositeurs)

Despacito – Luis Fonsi

4:44 – Jay Z

Issues – Julia Michaels

1-800-273-8255 – Logic

That's What I Like – Bruno Mars

Révélation de l'année

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Retrouvez l'intégralité des nominations sur le site officiel de la cérémonie : www.grammy.com