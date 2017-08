Taylor Swift : Nouveau clip très dark pour régler ses comptes comme jamais !

Taylor Swift avait annoncé la sortie de son nouveau clip très attendu, celui du single de son grand retour Look What You Made Me Do, lors de la grande cérémonie des MTV Video Music Awards organisée au Forum de Los Angeles le dimanche 27 août. La chanteuse américaine de 27 ans a tenu sa promesse.

Habituée à proposer une image très lumineuse et lisse, Taylor Swift opère un énorme virage déjà amorcé avec la sortie de Look What You Made Me Do la semaine dernière. Plus revancharde que jamais, la pire ennemie de Katy Perry reste dans cette lignée avec son nouveau clip en s'en prenant ouvertement à Kanye West. Mais le rappeur n'est pas le seul visé.

La chanteuse propose une version d'elle-même morte, un zombie qui sort de sa tombe. Les références à "l'ancienne" Taylor Swift, faisant explicitement allusion à d'anciennes apparitions qui ont souvent fait parler comme cette fameuse soirée de septembre 2009 durant laquelle Kanye West l'a humiliée sur la scène des MTV Video Music Awards. Jugeant le sacre de Taylor Swift injustifié, le mari de Kim Kardashian était monté sur scène pour s'exprimer et clamer que Beyoncé méritait bien plus ce trophée. L'incident n'est donc toujours pas digéré !

Si cette attaque se veut on ne peut plus directe, d'autres le sont plus subtilement, laissant à chacun le soin de de se faire sa propre interprétation de certaines scènes. Beaucoup voient dans la séquence du début dans le bain rempli de bijoux une attaque à Kim Kardashian. Taylor Swift aurait choisi de faire référence au braquage dont la bimbo a été victime en octobre 2016 à Paris. La maman de North et Saint avait été violemment menacée dans la salle de bain de l'hôtel particulier qu'elle occupait.

Taylor Swift s'en prend aussi à ceux qui se sont durement moqués d'elle et du couple qu'elle a formé pendant quelques mois avec l'acteur Tom Hiddleston. Elle revient sur un épisode en particulier, ce jour où Tom Hiddleston a été photographié portant un débardeur "I love T.S." le jour de la fête nationale, le 4 juillet. En guise de revanche, Taylor Swift propose une séquence où tous ses danseurs portent un top "I love T.S."

Déjà visionné plus de 12 millions de fois sur You Tube, le clip de Look What You Made Me Do n'a pas fini d'interpeller, notamment les fans de Taylor Swift qui ont bien du mal à comprendre son changement radical d'image.