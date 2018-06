Youri Djorkaeff avec sa femme et ses enfants, prêt pour le match de légende

Youri Djorkaeff promet un show à l'américaine. L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France qui a oeuvré à la victoire en 98, renfile le maillot tricolore à l'occasion d'un match de gala contre une sélection Fifa 98, emmenée par Arsène Wenger, à l'U Arena de Nanterre. Engagé corps et âme dans ce match de légende qui se joue à partir de 21h ce mardi 12 juin 2018, Youri Djorkaeff a dû se battre pour que cet événement sportif et caritatif ait lieu. La Fédération française de football ne voulait pas l'organiser.

Après des semaines à appeler les salles de spectacle, obtenant la mise à disposition gratuite de l'U Arena de Nanterre grâce à Jacky Lorenzetti, à contacter TF1 pour que le match soit retransmis en direct, Youri Djorkaeff a prouvé qu'il avait eu raison de montrer persévérant. "La chaîne a vu à quel point j'étais déterminé. On a vendu 16 000 places en un jour et on a fait sold out en une semaine", commente l'ancien Bleu auprès du Parisien le 12 juin 2018.

Aucun de nous ne veut être ridicule

Youri Djorkaeff a pu compter sur l'aide de Laurent Blanc pour trouver des adversaires, une démarche semée d'embûches puisque l'ancien entraîneur du PSG "appelait les joueurs en masqué !", ne recevant donc aucune réponse. Jusqu'à ce qu'il découvre Whatsapp, qu'il ne connaissait pas. "Aujourd'hui, il maîtrise tout cela. Lolo, c'est un vrai geek", s'amuse son ancien coéquipier.

Pour cette grande soirée sportive et caritative, dont l'intégralité des recettes sera reversée à des associations, Youri Djorkaeff promet du spectacle : "Il y aura beaucoup d'animateurs télé dans les tribunes qui feront participer les gens." Retraité du football professionnel depuis 2006, celui qui a conclu sa carrière aux États-Unis avec les Red Bulls de New York a dû se remettre en forme pour ce rendez-vous. "Aucun de nous ne veut être ridicule et on n'a pas tous les abdos de Liza (Bixente Lizararu). Moi, cela fait trois mois que je ne mange que des salades et des fruits. Je n'en peux plus. Vivement un bon steak...", conclut-il son entretien avec Le Parisien.

À la veille de ce match de légende, Youri Djorkaeff a participé au dîner organisé au Buddha Bar, célèbre établissement parisien, avec sa femme Sophie et leurs enfants Oan et Sacha Djorkaeff. L'ex-footballeur y a retrouvé son ancien entraîneur Aimé Jacquet mais aussi Christian Karembeu, venu avec sa sublime femme Jackie Chamoun et sa fille aînée Inès, Christophe Dugarry pour une très rare apparition avec ses deux fils, ainsi que Zinédine Zidane et Bixente Lizarazu, également accompagnés de leurs garçons.

L'intégralité de l'interview de Youri Youri Djorkaeff est à retrouver dans Le Parisien en kiosques le 12 juin 2018.